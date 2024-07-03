الوطنية للنفط تتمكن من السيطرة على فوران بئر بحقل العطشان

تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط، من السيطرة على فوران البئر (C3/1) بحقل العطشان التابع لشركة “زلّاف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، حيث سجلت عمليات الحفر والاختبار الجارية (عن طريق الحفارة فياض برقن 1) فوران البئر وخروجه عن السيطرة، وإيقاف جميع العمليات والحفارة بالكامل.

وبحسب ما أفادت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، جرت السيطرة على الحادث، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، بمجهودات وخبرات المهندسين والفنيين الوطنيين، في مدة زمنية قياسية لم تتجاوز 24 ساعة، دون تسجيل أي أضرار أو وقوع إصابات بين العاملين.

وفور وقوع الحادث، شكلت الإدارات المعنية بالمؤسسة وشركة زلّاف ليبيا غرفة طوارئ لتقديم الدعم والتواصل مع الفريق الموجود في الحقل، كما توجه فريق مختص من الشركة إلى الحقل للمساعدة في توفير كل ما تتطلبه عملية السيطرة على البئر.

وتوجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، بجزيل الشكر والامتنان للإدارات المعنية بالمؤسسة، ولشركة زلّاف وشركة “فياض برقن” وجميع الشركات الموجودة بالحقل والفرق التي أسهمت في إنجاز العمل بالسيطرة على فوران البئر.