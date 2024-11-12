الوطنية للنفط تحدّث كميّات استهلاك الطاقة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، كميات استهلاك الطاقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفقاً للبيان الصادر عن المؤسسة، “تم استهلاك 994 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، كما تم استهلاك 10328 برميلاً من النفط الخام خلال نفس الفترة”.

وأضافت المؤسسة أنه “تم أيضاً استهلاك 3757 طن متري من الديزل و29829 طن متري من الزيت الثقيل”.

وأوضحت المؤسسة أن “الشركة العامة للكهرباء استهلكت 778 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 10328 برميلاً من النفط الخام لمحطة أوباري، كما تم استهلاك 3757 طن متري ديزل و29829 طن متري زيت ثقيل”.

أما فيما يتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط نفسها، فقد “استهلكت 122 مليون قدم مكعب من الغاز، كما استهلك مصنع الأسمنت 25 مليون قدم مكعب من الغاز، في حين أن مجمع الحديد والصلب وبعض المصانع الصغيرة الأخرى استهلكت 69 مليون قدم مكعب من الغاز”.