مؤسسة النفط: استمرار توقف «مليته» قد يقود إلى ظلام عام في ليبيا

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها البالغ إزاء التطورات التي شهدها مجمع مليته الصناعي، بعد اقتحامه وإغلاقه من قبل مجموعة من المحتجين خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 28 يوليو 2026، ما أدى إلى توقف العمليات التشغيلية وتعطل إنتاج وإمدادات الغاز الطبيعي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن مجمع مليته يعد المصدر الرئيسي لإمدادات الغاز المغذية للخط الساحلي، موضحة أن توقف العمليات داخل المجمع تسبب في توقف إنتاج حقل الفيل بالكامل، إلى جانب تأثر عمليات الإنتاج في حقل الوفاء وتوقفها بشكل جزئي.

وأكدت المؤسسة أن تعطّل العمل في المجمع أدى إلى نقص حاد في إمدادات الغاز والوقود اللازمة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، الأمر الذي تسبب في خروج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في الشبكة العامة للكهرباء، مع احتمالية خروج وحدات توليد إضافية عن الخدمة، ما قد يرفع مخاطر حدوث إظلام واسع وربما إظلام عام في حال عدم معالجة الأزمة بشكل عاجل.

وأوضحت المؤسسة أن استمرار توقف العمليات داخل مجمع مليته لا يقتصر تأثيره على إمدادات الطاقة فقط، بل يترتب عليه أيضًا مخاطر مرتبطة بسلامة المنشآت والعاملين، إضافة إلى تحديات فنية معقدة وخسائر كبيرة في الإنتاج والإيرادات الوطنية.

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على أن سلامة العاملين والحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية تمثل أولوية قصوى، مؤكدة أن قطاع النفط والغاز يعد مرفقًا سياديًا وحيويًا، وأن منشآته من الأصول الاستراتيجية التي تتطلب الحماية من أي أعمال تؤدي إلى تعطيل الإنتاج أو الإضرار بمصالح الدولة والمواطنين.

ودعت المؤسسة الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لتأمين مجمع مليته الصناعي وحماية المنشآت النفطية، بما يسمح للفرق الفنية باستئناف العمل بصورة آمنة وفورية، واستعادة تدفق الغاز وضمان استقرار الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء.

كما ناشدت المؤسسة جميع الأطراف تغليب المصلحة الوطنية وإبعاد قطاع النفط والغاز عن أي تجاذبات أو ممارسات قد تؤثر على مقدرات البلاد ومواردها الحيوية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تتابع الوضع بشكل مستمر، وأنها تحتفظ بحقها في إعلان حالة القوة القاهرة إذا استمرت الظروف الحالية وتعذر استئناف العمليات التشغيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين واستعادة الإنتاج في أسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا التطور بعد تحذيرات متتالية من الشركة العامة للكهرباء بشأن تداعيات توقف إمدادات الغاز المغذية لمحطات الإنتاج، حيث أكدت أن استمرار انخفاض تدفق الغاز قد يؤدي إلى خروج وحدات توليد عن الخدمة ورفع احتمالية دخول الشبكة الكهربائية في حالة إظلام تام.

ويعد مجمع مليته الصناعي من أبرز منشآت الطاقة في ليبيا، إذ يضطلع بدور أساسي في إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي وتزويد محطات الكهرباء بالإمدادات اللازمة للتشغيل، ما يجعل أي توقف في عملياته مؤثرًا بشكل مباشر على منظومة الطاقة في البلاد.