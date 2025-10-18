الوطنية للنفط تختتم سلسلة دورات تدريبية متخصصة في عدة مدن

اختتمت مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة التي نظمها مركز التطوير الفني والإداري التابع للإدارة العامة للتدريب والتطوير وتنمية القدرات بالمؤسسة الوطنية للنفط، في مدن طرابلس، بنغازي، ومرسى البريقة.

وشملت الدورات المرحلة الثالثة من برنامج “Reservoir Engineering Phase”، ودورة “Power BI” في طرابلس، بالإضافة إلى دورتي “Geoscience Phase 1″ و”Seismic Acquisition Phase 1” في بنغازي. كما تم تنفيذ دورة لتنمية المهارات السلوكية والإدارية لرجال الأمن الصناعي بشركة سرت في مرسى البريقة.

وشارك في هذه الدورات 64 متدرباً، وتم تنفيذها بالتعاون مع شركة SLB في إطار برامج تطوير الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الفنية والإدارية. تأتي هذه المبادرة ضمن حرص المؤسسة الوطنية للنفط على الاستثمار في العنصر البشري ودعم جهود نقل المعرفة والتطوير المهني.