الوطنية للنفط تدرس إمكانية توفير احتياجات بلدية باطن الجبل

استقبل رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله عميد بلدية باطن الجبل جمال ضو طمين ومحمد القشاط رئيس المجلس الأعلى لقبائل الصيعان أمس الأربعاء بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

حيث ناقش اللقاء الأوضاع ببلدية باطن الجبل، والمشاريع التي يمكن لإدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة تنفيذها في البلدية بالتنسيق مع أعضاء المجلس البلدي.

من جهته أكد صنع الله خلال الاجتماع على أهمية برامج التنمية المستدامة، داعياً السيّد جمال إلى تحديد احتياجات البلدية وعرضها على المؤسسة لدراسة إمكانية توفيرها، في حدود الميزانيات المتاحة.

هذا وحضر الاجتماع أبو القاسم شنقير عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وخالد بوخطوة، مدير عام الإدارة العامّة للصحة والسلامة والبيئة والامن والتنمية المستدامة بالمؤسسة، وأحمد زامونة، عضو المجلس البلدي بباطن الجبل، وأبوالقاسم الطبل، ممثل عن المجلس الأعلى لقبائل الصيعان.