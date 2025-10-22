الوطنية للنفط تدعم بلدية ترهونة بمعدات خدمية نوعية لتعزيز البنية التحتية

في إطار التزامها بدعم التنمية المستدامة والمساهمة في تحسين الخدمات الأساسية، قدّمت المؤسسة الوطنية للنفط دعمًا نوعيًا لبلدية ترهونة، تمثل في معدات خدمية تهدف إلى رفع كفاءة العمل البلدي والصحي في المدينة.

وشمل الدعم الذي قُدم: شاحنة شفط مياه وصرف صحي من نوع مرسيدس بسعة 18,000 لتر، لتعزيز قدرات مكتب الخدمات بالبلدية في مواجهة تجمعات المياه الناتجة عن السيول والأمطار.

سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، تم تخصيصها لصالح مستشفى ترهونة التعليمي، بهدف تعزيز جاهزية الطوارئ وتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا الدعم في ظل التحديات البيئية والمناخية التي تشهدها المنطقة، خاصة ما يتعلق بتراكم المياه وتهالك البنية التحتية، ما استدعى تدخلًا عاجلًا لدعم قدرات البلدية في احتواء هذه الأزمات وتحسين ظروف المعيشة.

جرى تسليم المعدات بحضور عميد بلدية ترهونة، الذي عبّر عن شكره وامتنانه لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على هذه المبادرة النوعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُسهم في تحسين حياة المواطنين وتدعيم الاستقرار المحلي.

وشهد المراسم أيضًا أعضاء المجلس البلدي، وممثلون عن المجلس الاجتماعي للمدينة، إضافة إلى وفد من المؤسسة الوطنية للنفط. وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الوطنية والبلديات، في سبيل تحقيق أهداف التنمية والاستجابة لاحتياجات المواطنين.