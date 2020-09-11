الوطنية للنفط تدعم قطاع المياه والصرف الصحي ببلدية الزنتان

قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتسليم 7000 متر من كوابل الكهرباء الخاصة بمضخات المياه الغاطسة لبلدية الزنتان، أمس الخميس، برعاية من ائتلاف شركة ريبسول الاسبانية.

وتأتي هذه البادرة، ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة، لحل مختنق نقص المياه بالبلدية والمناطق المجاورة لها.

وحضر مراسم التسليم والاستلام مدير فرع المياه والصرف الصحي بالزنتان “عبدالله الرماح”، ومندوب عن إدارة التنمية المستدامة “مفتاح الشارف”، والمندوب عن شركة ريبسول “جمال السكلاني”.

يُذكر أن المؤسسة الوكنية للنفط قامت خلال فترةٍ سابقة بتسليم 26 مضخة مياه غاطسة وطاردة لبلدية الزنتان.