الوطنية للنفط تدعو «الشركات العالمية» للاستثمار في ليبيا

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، “المهندس مسعود سليمان”، خلال مشاركته في ندوة على هامش جلسات مؤتمر أسبوع الطاقة العالمي “CERAWeek” المنعقد في هيوستن، “أن عمليات إنتاج ليبيا من النفط مستمرة بشكل طبيعي، ونجحت المؤسسة في زيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميا من النفط الخام”.

ولفت سليمان إلى “أن البلاد تنعم بحالة الاستقرار النسبي وتنعم بالأمان مقارنة بسنوات مضت”.

وأشار إلى “استئناف الكثير من شركات الطيران العالمية تسيير رحلاتها من وإلى ليبيا، مما شجع هذه الشركات على العودة للعمل مع مطاراتها”.

كما أوضح “أن الفرصة الآن سانحة للشركات العالمية للعودة والاستثمار في ليبيا، وأن المؤسسة تحرص على احترام شركائها ولم تُسجل بين ليبيا وشركائها أي نزاع قانوني أو تحكيم وأنها تحرص على حلِّ الخلافات من خلال التفاوض المباشر وهو ما يعد دافعاً قوياً لتطوير الشراكات وتوسيع دائرة الاستثمار”.

وشارك في الندوة شركات كبرى من كل من “نيجيريا والصين والهند”، حيث أبدى رؤساؤها اهتمامهم ورغبتهم في خوض تجربة الاستثمار النفطي في ليبيا.