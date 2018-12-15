الوطنية للنفط ترفض دفع أي فدية مالية لمُغلقي حقل الشرارة النفطي

كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، أن أي محاولة لدفع فدية للميليشيا المسلحة التي تغلق حقل الشرارة النفطي ستشكل سابقة خطيرة تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي، وبدلاً عن ذلك فيجب إنفاق هذه المبالغ المالية على الاستثمار في المجتمع المحلي، وفي توفير و تحسين الخدمات الأساسية للفئات المهمشة في الجنوب.

حيث أكّد صنع الله في رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن المؤسسة الوطنية للنفط لن تستأنف عمليات الإنتاج ولن ترفع حالة القوة القاهرة على صادرات النفط الخام في الزاوية، إذا ما تم دفع فدية من قبل وزارة المالية للمليشيا المسيطرة على الحقل، كما قام رئيس مجلس الإدارة أيضاً بمخاطبة رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام لمنع تسليم اَي فدية، مع إرسال نسخ إلى كلّ من ديوان المحاسبة، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال صنع الله مٌعلقاً على الموضوع:

“إنّ تقديم أية دفعات مالية لمرتكبي هذه الممارسات غير القانونية سيتسبب في مزيد من المشاكل، وسيشجّع على عمليات إغلاق أخرى، مما سيشكل خطراً على حياة عمّال القطاع، ويزيد من العنف، ويخلق حالة من الشك في أوساط الشعب الليبي، لقد خرقت المليشيا المسيطرة على الحقل القانون وهدّدت موظفي المؤسسة بالعنف، وقامت بمنعنا من إنتاج وتصدير النفط الذي تعتمد عليه البلاد بشكل كامل يجب على الدولة الليبية أن تتجنّب الوقوع في نفس الخطأ الذي حدث مع المجرم الجضران، الذي كان قد تلقّى مبالغ كبيرة كفدية، إلا أنّه قد تسبب في تكبّد الدولة الليبية خسائر كبيرة في الايرادات تقدّر بعشرات المليارات”.

هذا وتابع صنع الله قائلاً: