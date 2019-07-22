الوطنية للنفط ترفع حالة القوة القاهرة عن عمليات شحن خام الشرارة لميناء الزاوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوّة القاهرة عن عمليات شحن خام الشرارة من ميناء الزاوية، وذلك بعد النجاح في إعادة فتح الصمام الذي تم إقفاله بخط شحن النفط من حقل الشرارة الى ميناء الزاوية.

حيث أكدت الوطنية للنفط فتح الصمام رقم “13”، والذي قامت مجموعة مجهولة الهوية بإغلاقه يوم الجمعة الماضي، وقد قامت الفرق الفنية التابعة لكلّ من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية بإجراء اختبارات على طول مسار الخطّ للتأكّد من أنّ كلّ الصمامات تعمل بشكل طبيعي.

هذا وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن شكرها العميق لكلّ من الفريق الفنّي وحرس المنشآت النفطية لما بذلوه من جهود استثنائية لإعادة فتح خطّ الأنابيب بشكل سريع، مجددةً إدانتها لهذا العمل التخريبي، والذي لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنه، كما تواصل السلطات المعنية بحثها عن مرتكبي هذا الفعل.