الوطنية للنفط ترفع دعاوى قضائية ضد إماراتية انتحلت صفة عضو بالمؤسسة

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، عن توجههم نحو رفع دعاوى قضائية على الإماراتية التي انتحلت صفة عضو بمؤسسة النفط في منتدى دولي.

وقال صنع الله في كلمة مرئية نُشرت عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك: “ادّعاء امرأة عربية عضويتها بالمؤسسة، ادّعاء غير صحيح، فلا تتبع مؤسسةَ النفط التي أترأسها بتاتًا؛ إذ لا أملك تعيين أي عضو بمجلس الإدارة قانونًا”.

وأضاف أنه ليس هناك أي تمثيل لمؤسسة النفط في مؤتمر الاستثمار في التنمية المستدامة الذي عقد في موناكو بين 6 و8 يوليو الجاري.

وأشار إلى أن رئيس المؤتمر ماكس ستوندكوف، اعتذر في بريده الإلكتروني ردّ به على المؤسسة، عمّا تسبب به الأمر من إزعاج لها.

وأوضح أن رئيس المؤتمر قال في إيميله، إنه نشر صفة السيّدة وفق ما ادّعت، لكن هذا لا يُعفيه من المسؤولية لعدم تثبّته منها.

ولفت صنع الله إلى أن الإدارة القانونية بالمؤسسة تدرس كل الخيارات القانونية ضدّ المدّعية ورئيس المؤتمر.

وتابع : “راسلنا وزير النفط للتواصل مع الجهات الخارجية والداخلية لرفع دعاوى على السيدة المدّعية، ومعرفة أبعاد القضية”.

تعليق السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس / مصطفى صنع الله حول ما ورد من أخبار زائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الاعلامية. الجمعة الموافق 23 يوليو 2021 / بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس. تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الجمعة، ٢٣ يوليو ٢٠٢١

وانتحلت الأميرة الإماراتية وسيدة الأعمال والناشطة الاجتماعية من إمارة الشارقة هند القاسمي، صفة عضو بالمؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

جاء ذلك بحسب بيان لمؤسسة النفط، أمس الجمعة، طالعته “عين ليبيا”.

وأشارت المؤسسة إلى توارد خبر على منصات التواصل الاجتماعي، مفاده مشاركة الشيخة هند القاسمي من دولة الإمارات، في منتدى موناكو الخاص بـ”الاستثمار العالمي في التنمية المستدامة “، بصفتها عضو بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأن المذكورة لا تحمل أي صفة أو تربطها أي علاقة من أي نوع بالمؤسسة الوطنية للنفط.

ونوهت المؤسسة إلى أنها بصدد مخاطبة وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عبر وزارة النفط، من أجل التواصل مع الحكومة الإماراتية لتوضيح ملابسات الأمر للشعب الليبي وتبيان أي مؤسسة التي تتحدث “الشيخة هند باسمها وتدعي أنها عضو فيها”.