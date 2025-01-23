«الوطنية للنفط» تستعرض مستويات الإنتاج الحالية وخطط تطويرها

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، الأربعاء، اجتماعاً تقابلياً موسعاً ضم كل من أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامون ومدراء الإدارات بالمؤسسة.

وأشاد مسعود في كلمة ألقاها خلال اللقاء، “بمستوى الأداء المهني والوظيفي الذي تقدمه المؤسسة لأجل النهوض بالقطاع وتحقيق أعلى درجات الاستقرار على مستوى الاقتصاد الليبي”، مؤكداً على ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية في كل جوانب وتفاصيل العمل، وضرورة متابعة الجهات الرقابية لسير العمل بالمؤسسة واصفاً إياها بالظاهرة الصحية الإيجابية.

ووجه سليمان بضرورة تشجيع وتحفيز المستخدمين٫ مشدداً على وضعهم على أول درجات سلم الاهتمام، مشيداً بدورهم الرئيسي والجوهري في تحقيق زيادة الإنتاج والاستقرار الذي يشهده القطاع.

واستعرض اللقاء مستويات الإنتاج التي حققتها المؤسسة، والمستهدفات المستقبلية، وملامح خطط التطوير للعام الجاري على مستوى الشركات والحقول والمراكز التابعة للمؤسسة، وتجهيز الصف الثاني للقيادات الشابة في مختلف التخصصات الإدارية والنفطية.