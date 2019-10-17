«الوطنية للنفط» تستعرض مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن استراتيجيتها للسنوات القادمة

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، اجتماعًا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين.

وقام مستشار أول مجلس الإدارة الدكتور جمال هويسة ، باستعراض إستراتيجية المؤسسة للسنوات الخمس القادمة، والتي تهدف إلى زيادة معدّلات الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل من النفط و4 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2024، وذلك شريطة تحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا وتوفر التمويلات الكافية لذلك، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك.

