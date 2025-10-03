«الوطنية للنفط» تعيد تشغيل آبار بعد سنوات من الإغلاق

نظّمت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، ورشة عمل بمقرها الرئيسي، خُصصت لاستعراض نتائج مشروع إعادة تشغيل عدد من الآبار النفطية المقفلة منذ سنوات، والذي نُفّذ بالتعاون بين شركة الخليج العربي للنفط وشركة شلمبرجير العالمية (SLB).

وتضمّنت الورشة عرضًا فنيًا شاملاً لمراحل تنفيذ المشروع، منذ انطلاقته وحتى تحقيق النتائج، التي تمثلت في إعادة عدد من الآبار للإنتاج بمعدلات مشجعة، وذلك باستخدام تقنيات متطورة أسهمت في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين أداء الحقول بشكل ملحوظ.

وأكدت المؤسسة أن المشروع يأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز الإنتاج الوطني من النفط، من خلال استغلال الأصول القائمة وتطوير أداء الآبار المتدنية أو المتوقفة، بدلاً من الاعتماد فقط على عمليات الحفر الجديدة.

وقد قامت لجنة فنية متخصصة، تضم مهندسين وخبراء من شركتي الخليج وشلمبرجير، خلال الأشهر الماضية، بإجراء تقييم شامل لحالة الآبار، وتحديد الحلول التقنية الأنسب لإعادتها إلى الإنتاج بأعلى كفاءة ممكنة.

وحضر الورشة عدد من مديري الإدارات الفنية بالمؤسسة، إلى جانب مهندسين ومسؤولين من الشركتين المنفذتين، وممثلين عن الإدارات المعنية، حيث جرت مناقشة الآثار الإيجابية للمشروع والتوسع في تطبيقه مستقبلاً على آبار أخرى.

ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز الاستدامة التشغيلية ورفع القدرة الإنتاجية لقطاع النفط الليبي.