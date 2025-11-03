تحسين جودة التحاليل الجنائية.. جهاز متطور من مؤسسة النفط

سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط جهاز تحاليل متطور ومتعدد الاستخدامات لمركز البحوث والخبرة القضائية بطرابلس، يتميز بدقة عالية وجودة نتائج قياسية.

ويُستخدم الجهاز في التحاليل الجنائية، والتعرّف على المواد الممنوعة والسموم والملوثات، كما يُستعان به في فحص المواد الغذائية لضمان سلامتها، مع اختصار الوقت والتكاليف مقارنة بالتحاليل التي كانت تُجرى في الخارج.

وأعرب رئيس المركز عن تقديره للمؤسسة على هذا الدعم الذي يعزز قدرات المركز ويساهم في تطوير منظومة التحليل الجنائي في ليبيا. جرت عملية التسليم والاستلام بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة ومدير إدارة الإعلام والاتصال بالمؤسسة.