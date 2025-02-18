«الوطنية للنفط» تشارك بـ«المؤتمر الدولي للطاقة» في مصر

شارك وفد المؤسسة الوطنية للنفط في فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2025”، الذي يُقام في القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير.

وعقد وفد المؤسسة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات، مع ممثلي عددٍ من الشركات الإقليمية والدولية، تم خلالها بحث فرص الاستثمار وتطوير القطاع، وتعزيز أوجه التعاون المشترك.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات مع الشركات والمؤسسات الدولية في قطاع النفط والغاز.

المؤسسة الوطنية للنفط تشارك في معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة شارك وفد المؤسسة الوطنية للنفط في فعاليات معرض ومؤتمر مصر… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الاثنين، ١٧ فبراير ٢٠٢٥