مؤسسة النفط: لن نتنازل عن حقوق ليبيا السيادية في شرق المتوسط

جدّدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تأكيدها على حقوق البلاد السيادية في استكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية ضمن حدودها البحرية في شرق المتوسط، مشددة على أن تلك الحقوق تأتي في إطار السيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية للدولة الليبية.

وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي أنها ماضية في تنفيذ برامج الاستكشاف، بما يعزز قدرة ليبيا على حماية مواردها الطبيعية وضمان استغلالها الأمثل، مؤكدة أن جميع الاتفاقيات والشراكات المبرمة من قبل الدولة الليبية تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وتأتي في سياق يخدم مصالح الشعب الليبي على المدى الطويل.

يأتي هذا التأكيد في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة على صعيد ترسيم الحدود البحرية والتعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وهو ما يعزز أهمية الموقف الليبي في الدفاع عن حقوقه المشروعة وتعزيز حضوره في ملفات الطاقة الإقليمية والدولية.