أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط، بفندق كورنثيا في طرابلس، مشروع Connect للتحول الرقمي لأنظمة إدارة الموارد البشرية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويُعد هذا البرنامج الذي تولت إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة تصميمه وإعداده، “المشروع الأبرز الذي تم إنجازه في المؤسسة خلال العام المنصرم في مجال تنظيم الموارد البشرية، وإدارة بيانات موظفي ومستخدمي المؤسسة والشركات والمراكز التابعة لها باستخدام الذكاء الإصطناعي”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف المهندس مسعود سليمان، في كلمة ألقاها خلال حفل إطلاق المشروع، أن “المؤسسة تسعى لتنفيذ استراتيجية شاملة، تهدف إلي تحقيق نقلة نوعية لإدارة موارد النفط، تتضمن تطوير البنية التحتية للقطاع ورفع كفاءة الانتاج، وتمكين العنصر البشري وتزويده بالأنظمة الحديثة”.

كما أكد على أن “التحول الرقمي صار عنصراً أساسياً لتحقيق الكفاءة التشغيلية والشفافية وسرعة اتخاذ القرار، لافتاً إلى أن المؤسسة تهدف إلي تعزيز مكانة ليبيا في سوق الطاقة العالمي باستخدام أحدث التقنيات، حتى تصبح المؤسسة في طليعة المؤسسات الوطنية التي تقود ليبيا نحو مستقبل مشرق”.

تجدر الإشارة إلى أن “المؤسسة الوطنية للنفط أطلقت هذا المشروع بالتعاون مع شركة “ميد أويل اسطنبول” الرائدة في مجال التحول الرقمي، ويعد خطوة نحو المستقبل في تنفيذ العمليات اليومية ودعم تطوير المهنية لكل الموظفين”.

ويهدف المشروع إلي “استخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي في جعل العمليات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية أكثر فعالية ودقة، كما يساعد في تسريع عملية التوظيف عن طريق فحص السير الذاتية والتطبيقات، وتقديم التوصيات بشأن المرشحين الأكثر ملاءمة”.

كما يدعم المشروع “استخدام الذكاء الإصطناعي في تقديم برامج تدريبية شخصية تتوافق مع احتياجات وقدرات كل موظف مع تقييم الأداء، وذلك عبر منظومة الموارد البشرية التي تعمل على تحليل أداء العاملين بالقطاع”.

هذا و”حضر حفل اطلاق المشروع كل من أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة ولفيف من مدراء الشركات النفطية والمدراء العامون ومدراء الإدارات والمختصون بالمؤسسة وشركاتها، وجمع غفير من الموظفين والمهتمين بالتكنولوجيا والمعلومات من القطاعات الأخرى والأفراد”.

المؤسسة الوطنية للنفط تطلق المشروع الأبرز في إدارة الموارد البشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي أطلقت المؤسسة الوطنية… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الاثنين، ٦ يناير ٢٠٢٥