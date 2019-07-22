الوطنية للنفط تعثر على الصمام المُقفل الذي أوقف الإنتاج في حقل الشرارة

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها قامت بفتح الصمام رقم 13 المقفل بخط شحن النفط من حقل الشرارة إلى مصفاة الزاوية أمس الأحد وقد تم اختبار الخط والتأكد من فتحه بالكامل.

حيث جاء ذلك بعد أن قامت الفرق الفنية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ولشركة أكاكوس للعمليات النفطية بالتحقق من الصمامات على طول مسار الخط إلى أن تم الوصول إلى الصمام المقفل.

وتقدم المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر للفرق الفنية التي أشرفت على فتح الخط وحرس المنشآت النفطية الذي رافقهم على مدار يومين في ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة، مُجددةً إدانتها لهذا العمل التخريبي والذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه وما زالت الجهات المعنية تبحث عن الجناة.