الوطنية للنفط تُعلن استئناف التصدير من مينائي السدرة ورأس لانوف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استئناف عمليات تصدير الخام صباح اليوم الجمعة، بكل من مينائي السدرة ورأس لانوف، وذلك بعد توقفها ليوم واحد.

وأفادت المؤسسة في بيان، بأن مجموعات وصفتها بأنها ليس لها أي كيان قانوني قامت بإصدار بيانات إعلامية مضللة والتغرير بمجموعة من الشباب واستغلالهم، بحسب المؤسسة.

وبالرغم من تأخر الشحن، إلا أنه لم يتم تخفيض الإنتاج وقامت قوات حفتر باستعادة الأمن في المينائين في موقف وطني يحسب لها، وفقاً لمؤسسة النفط.

من جانبه صرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله: “لقد ظلت المؤسسة الوطنية للنفط منذ ثورة فبراير 2011 الحارس الأمين للثروة النفطية الليبية وصخرة صماء تتحطم عليها أمواج الطامحين والفاسدين ومن الواضح أن الولاء والتفاني للوطن عند البعض هو مجرد كلمات يرددونها ولكن يؤلمني ويغضبني هذه المرة أن أرى مسؤول ليبي يخطط وآخر يشارك في إغلاق الموانئ لأغراض ومصالح ضيقة لا تخدم المصالح الوطنية الليبية”.

وأضاف صنع الله: “لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض البصر عن الممارسات التي تقوِّض أسس العمل العام وتشعل الفتنة داخله و لن نرضى أبدا بتسييس المؤسسة الوطنية للنفط واستخدامها كورقة مساومة من قبل بعض السياسيين والنافذين لتحقيق مصالح وأجندات غير وطنية.. إن محاسبة الأيدي الخفية خلف تلك الأحداث لا يقل أهمية عن محاسبة المحرضين والمنفذين لتلك الأعمال.. ونطالب سلطات إنفاذ القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقصي الحقائق و أتخاذ ما يلزم لتقديمهم للعدالة”.

وأكد صنع الله أن المناطق المجاورة لمناطق العمليات النفطية بحاجة لعناية خاصة واهتمام من قِبل الدولة، مشيراً إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط حاولت القيام بدورها في جانب المسؤولية الاجتماعية في ظل الميزانيات المتوفرة لديها، لافتاً إلى أن خلق الوظائف والفرص الاقتصادية هي من الأولويات التي يجب التركيز عليها لتحقيق الاستقرار في عموم البلاد.