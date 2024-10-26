«الوطنية للنفط» تعلن استئناف شركات أوروبية نشاطها الاستكشافي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، استئناف شركتي “إيني” الإيطالية و”بريتش بتروليوم” البريطانية نشاطهما الاستكشافي في ليبيا بعد توقف لعمليات الحفر في المنطقة البرية منذ العام 2014.

كما أفادت المؤسسة أن شركة”ريبسول” الاسبانية تستعد لاستئناف عمليات الحفر في حوض مرزق، فيما ستباشر شركة “او ام في” النمساوية نشاطها في منطقة حوض سرت خلال الأسابيع القادمة.

وأوضحت المؤسسة في بيان على فيسبوك، أن شركة”إيني”بدأت اليوم السبت، تنفيذ نشاطها الاستكشافي في المنطقة “ب” (96/3) بحوض غدامس ، بحفر البئر الاستكشافية الأولى ” أ1–96/3″ (مؤمل الهشيم) .

وأضافت المؤسسة، “الجدير بالذكر أن هذا البئر (أ1 –96/3) يعتبر البئر الأول ضمن الالتزام التعاقدي في المنطقة “ب” بحوض غدامس ( حسب اتفاقية التعاقد النمط الرابع / 2007) والتي تقوم شركة “إيني” الإيطالية بتشغيله بالمشاركة مع شركة “بريتش بتروليوم” الإنجليزية وشركة الاستثمارات الليبية”.

وتابعت المؤسسة في بيانها، “من جانبها تتولى شركة مليته للنفط والغاز بالإشراف على عمليات الحفر وتنفيذ كافة العمليات بهذا البئر، لما لها من خبرة ودراية بالمنطقة بعد تشغيل وتطوير حقل الوفاء التابع لها”. “كما سيتم اختبار مجموعة من التكوينات الجيولوجية الواعدة في البئر الاستكشافي ( أ1 – 96/3) والتي من المتوقع أن تحتوي على النفط والغاز ، فيما سيكون عمق البئر النهائي في حدود 10,327 قدم (3147 متر)”.

ولفتت المؤسسة إلى أن “البئر الاستكشافي (أ1 –96/3) يبعد عن حقل الوفاء التابع لشركة مليته للنفط والغاز ، حوالي (35) كيلومتر وعن العاصمة طرابلس تقريبا (650) كيلومتر”.