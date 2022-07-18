الوطنية للنفط تعلن استعدادها لتصدير النفط الخام من 4 موانئ

أعلنت المؤسسة الوطني للنفط استعدادها لتصدير كميات النفط الخام بعد رفع حالة القوة القاهرة على الموانئ والحقول النفطية.

وأوضحت المؤسسة وفق -الصفحة الرسمية- أن عملية التصدير ستتم في ثلاث موانئ خلال هذا الأسبوع حيث ستصل يوم 20 يوليو ناقلة إلى ميناء الزويتينة لتحميل كمية مليون برميل من خام أبوالطفل، و ناقلة إلى ميناء السدرة مبرمجة خلال الفترة من 19 إلى 20 يوليو، و ناقلتين لميناء رأس لأنوف يومي 20 / 21 على التوالي.

وأشارت المؤسسة إلى وجود ناقلة مبرمجة لتحميل شحنة من خام البريقة بحمولة 600 ألف برميل خلال هذه الفترة، لافتة إلى أن هذه الترتيبات من أجل استئناف عمليات الإنتاج.