مؤسسة النفط: الإنتاج الخام تجاوز 1.3 مليون برميل يومياً

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، عن معدلات إنتاجها اليومية من النفط والغاز والمكثفات خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تجاوز إنتاج النفط الخام حاجز الـ 1.3 مليون برميل.

وفقاً للبيانات الصادرة عن المؤسسة، بلغت معدلات الإنتاج كالتالي:

النفط الخام: 1,371,717 برميل.

المكثفات: 51,278 برميل.

الغاز الطبيعي: 2.531 مليار قدم مكعب.

وتُعد المؤسسة الوطنية للنفط هيئة حكومية ليبية رئيسية، تتولى مسؤولية إدارة وتنظيم قطاع النفط والغاز الحيوي في البلاد. وتعكس هذه الأرقام استقراراً نسبياً في عمليات الإنتاج، وهو أمر حيوي لدعم الاقتصاد الليبي الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز.