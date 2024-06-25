الوطنية للنفط تعلن رفع انتاجية أحد آبارها بمعدل 1350 برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الاثنين، رفع إنتاج البئر (AA-10) بحقل الفريغ في امتياز آمال، من 250 برميل يومياً إلى 1600 برميل يومياً، بشكل مبدئي قابل للزيادة بعد إتمام كافة الأعمال على البئر.

وعبرت المؤسسة على صفحتها الرسمية، عن شكرها وتقديرها لمسؤولي شركة الهروج، وكافة العاملين بها في مختلف مواقعها لجهودهم المضنية في إنجاز هذا العمل والمساهمة في رفع معدلات الإنتاج .

وبلغ انتاج ليبيا من النفط مليون و500 ألف برميل وتعمل المؤسسة الوطنية للنفط على رفع الرقم إلى مليوني برميل في مطلع 2025.

وتشكل واردات النفط أكثر من 90 بالمئة من واردات الدولة الليبية.