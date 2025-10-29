الإنتاج يصل إلى 4,200 برميل يومياً.. اكتشاف نفطي جديد في «حوض سرت»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن اكتشاف نفطي حققته شركة OMV النمساوية المحدودة – فرع ليبيا في حوض سرت بمنطقة العقد 106/4 في البئر B1.

وأظهرت اختبارات الإنتاجية أن معدل إنتاج البئر الاستكشافي، الذي يصل عمقه إلى 10,476 قدمًا، يبلغ أكثر من 4,200 برميل نفط يوميًا، فيما تتجاوز معدلات إنتاج الغاز الطبيعي 2.6 مليون قدم مكعب يوميًا.

ويعد هذا البئر الاكتشاف الأول للنشاط الاستكشافي لشركة OMV في منطقة العقد 106/4، وذلك وفق اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج (EPSA) المبرمة عام 2008 بين المؤسسة الوطنية للنفط بصفتها المالكة، وشركة OMV كمشغل.

ملخص الإنتاج حسب الاختبارات:

العمق: 10,476 قدم

إنتاج النفط الخام: 4,200 برميل يوميًا

إنتاج الغاز الطبيعي: 2.6 مليون قدم مكعب يوميًا