الوطنية للنفط تفوز بحكم من محكمة استئناف باريس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أنه في 23 فبراير الجاري أصدرت محكمة استئناف باريس حكمها بخصوص حكم التحكيم الصادر في 4 يناير 2018 في دعوى التحكيم المرفوعة وفق قواعد غرفة التجارة الدولية ما بين الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط (ليركو) والمؤسسة بشأن مصفاة رأس لانوف.

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن الحكم الصادر عن محكمة باريس أكد التزام شركة ليركو سداد أكثر من 115 مليون دولار أمريكي للمؤسسة، بالإضافة للفوائد.

ومع إضافة الفوائد حتى يوم 28 فبراير 2021، فإن المبلغ المستحق على شركة ليركو يتجاوز 132 مليون دولار أمريكي.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن المحكمة أيدت أيضاً حكم هيئة التحكيم الذي أكد على التزام شركة ليركو المستمر بأخذ أو دفع النفط الخام، وأمرت شركة ليركو بدفع 100 ألف يورو من تكاليف المؤسسة في دعوى محكمة باريس.

وفي هذه المناسبة قال المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “إن المؤسسة الوطنية للنفط هي الحارس الأمين على الثروة النفطية الليبية، و أنها لم ولن تتوانى في الدفاع عنها و حمايتها”، وفق قوله.

هذا وستقوم المؤسسة باتخاذ كل الخطوات اللازمة لتنفيذ حقوقها وفق حكم التحكيم والحكم الصادر عن محكمة باريس، بحسب البيان.