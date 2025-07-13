مؤسسة النفط: إنتاج 1.37 مليون برميل من الخام خلال 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد عن معدلات إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت أرقاماً قياسية في مجالات النفط الخام والمكثفات والغاز.

وتم إنتاج 1,376,860 برميل من النفط الخام، في حين تم إنتاج 52,359 برميل من المكثفات. أما بالنسبة للغاز، فقد بلغ الإنتاج 2.599 مليار متر مكعب.

وتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط استمرارها في دعم استقرار الإنتاج وضمان التصدير المنتظم بالتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية العاملة في القطاع، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز من دور ليبيا كمصدر موثوق للطاقة.