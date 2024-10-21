«الوطنية للنفط» تناقش خطط زيادة الإنتاج في العام 2024

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، سلسلة اجتماعات مع رؤساء لجان إدارات شركات مليته، والخليج العربي للنفط، والواحة للنفط، وأكاكوس للعمليات النفطية، وسرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، لمناقشة المشاريع المتعلقة بزيادة الإنتاج، أنشطة الحفر وصيانة آبار النفط.

ترأس الاجتماعات رئيس لجنة متابعة زيادة الإنتاج الدكتور خليفة عبد الصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة لشؤون الاستكشاف والإنتاج، وشارك في الاجتماعات مدراء إدارات الإنتاج، الحفر، تطوير الاحتياطي، المالية، والمشاريع الصغرى.

وناقشت الاجتماعات أهم أنشطة الحفر وصيانة آبار النفط، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بزيادة الإنتاج، إلى جانب الصعوبات التي أثرت على تنفيذ هذه المستهدفات.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار تنفيذ خطط المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج في عام 2024.