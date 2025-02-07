«الوطنية للنفط» تناقش خطط ومشاريع عدد من الشركات النفطية لعام 2025



استضافت مدينة سبها، الخميس، جانباً من الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، والتي ناقش خلاله مجلس إدارتها مع كل من شركتي أكاكوس وزلاف ليبيا ومعهد سبها للتقنية النفطية، مشاريعها المنجزة للعام الماضي 2024، والخطط المستهدفة للعام 2025، إضافة إلى الميزانية اللازمة لتنفيذها.



وترأس هذه الاجتماعات رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف رئيس الجمعية العمومية المهندس مسعود سليمان، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء وأعضاء لجان شركتي أكاكوس وزلاف ومعهد التقنية النفطية سبها، وعدد من المدراء العامون ومدراء الإدارات بالمؤسسة وشركاتها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة في كلمة له أن عقد هذه الاجتماعات اليوم في مدينة سبها، يأتي تأكيداً لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بنقل مقار بعض الشركات النفطية إلي مدن الجنوب، مشيداً بجهود لجنة إدارة شركة أكاكوس والعاملين بها، لنجاحها في تحقيق معدلات إنتاج أعلى من المتوقع مع نهاية 2024 والذي بلغ 303 ألف برميل في يومياً.

كما أثنى على تنفيذ خطط الشركة بتطوير المكامن النفطية بحقل الشرارة، وبرامج الحفر التطويري وأعمال صيانة الآبار، لتحقيق زيادة في الإنتاج، موصياً بالتركيز على مشاريع ربط الآبار ووضعها على الإنتاج.

وفي سياق آخر أفاد رئيس لجنة إدارة شركة زلاف، أن الشركة بدأت في المناقشات مع المقاول المنفذ لتركيب وحدات المعالجة، والبدء في مرافق مشروع مصفاة الجنوب، وذلك ضمن الأهداف التي تسعى إلى تنفيذها، مبيناً أن الشركة شرعت في تنفيذ مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية بحقولها، والتي من المتوقع أن يصل إنتاجها 17 ألف برميل يومياً مع نهاية هذا العام.

وفي هذا الإطار دعا رئيس المؤسسة إلي الاستمرار في إنشاء مشروع مصفاة الجنوب باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية لما لها من تأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية على منطقة الجنوب عامة، مؤكداً دعم المؤسسة التام لإقامة هذا المشروع.

بدورهم، أكد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة في اجتماعٍ لهم بمعهد سبها للتقنية النفطية، على ضرورة إيلاء برامج الصحة والسلامة الصناعية للمتدربين الأهمية القصوى، لافتين إلى أن الهدف من إنشاء هذا المعهد ليكون أحد الأذرع الفنية للمؤسسة في إعداد الكوادر الشابة للقطاع، مطالبين لجنة إدارة المعهد بالتواصل مع المعاهد المشابهة محلياً وعالمياً، والاطلاع على تجاربهم لكسب الخبرة والفائدة، مع الأخذ بعين الاعتبار التركيز على الجودة وليس على الكم في إعداد المتدربين، والاعتماد على اللغة الإنجليزية في تدريس المناهج الدراسية بالمعهد.

وأوصى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف رؤساء لجان الشركات بإعطاء الأولوية لمشاريع الصحة والسلامة، مشدداً على أن المحافظة على سلامة العاملين أهم من زيادة الإنتاج، وعلى الاهتمام بعنصر الشباب ومنحه الأولوية ودعمه لقيادة دفة القطاع.