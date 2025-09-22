مؤسسة النفط تنظّم ورشة عمل حول التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج

نظّمت إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، ورشة عمل متخصصة لشركة الزويتينة للنفط، تمحورت حول توظيف التقنيات الحديثة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية في قطاع النفط.

وخلال الورشة، قدّمت شركة “أو إم في” (OMV) النمساوية عرضًا مرئيًا استعرضت فيه أحدث التقنيات المُعتمدة في مجال رفع الإنتاج، وتحسين أداء وكفاءة تشغيل المضخات الغاطسة، إلى جانب حلول فنية فعّالة تساهم في إطالة عمر هذه المعدات وتحسين مردودها التشغيلي، بما يعزز القدرة الإنتاجية للآبار.

وتهدف هذه الورشة إلى دعم الشركات الإنتاجية التابعة للمؤسسة من خلال الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يساهم في تطوير الأداء الفني وتحقيق أهداف المؤسسة في رفع معدلات الإنتاج.

وحضر الورشة عدد من المسؤولين، من بينهم مديرا إدارتي الإنتاج والحفر وصيانة الآبار بالمؤسسة، ورئيس لجنة الإدارة ومدير إدارة التخطيط بشركة الزويتينة، والمدير التنفيذي لشركة “OMV” ليبيا، إلى جانب نخبة من المتخصصين في مجالات الإنتاج، الحفر، والتطوير الاحتياطي، وممثلين عن شركتي الزويتينة و”OMV”.