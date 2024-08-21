الوطنية للنفط تنفي رسو إحدى الناقلات في الموانئ الإسرائيلية

نفت المؤسسة الوطنية للنفط الأنباء المتداولة حول رسو إحدى الناقلات الوطنية في أحد الموانئ الإسرائيلية.

وأكدت المؤسسة في بيان، أن هذه الأخبار تأتي في محاولة للتشويش على المؤسسة الوطنية للنفط.

وأشار البيان إلى أن الإدارة المختصة على تواصل مستمر ومتابعة دقيقة لحركة النواقل وعمليات الشحن من خلال أنظمة مراقبة وملاحة حديثة وموثوقة حول حركة النواقل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت سابق، تداول ناشطون ليبيون خط مسار الرحلة، وفق مواقع تتبع مختلفة أظهرت رسو ناقلة “أنوار النصر” المملوكة للحكومة الليبية في ميناء حيفا بالأراضي المحتلة، قادمة من طرابلس.