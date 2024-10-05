الوطنية للنفط تنفي وجود قوات أجنبية لحماية الحقول والمنشآت

نفت المؤسسة الوطنيه للنفط ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أخبار تفيد وجود عناصر لقوات أجنبية تتولى حماية الحقول والمنشآت النفطية الليبية.

وقالت المؤسسة في بيان، إن رجال الوطن التابعين لمختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية الوطنية لم يعجزوا في تأمين هذه المنشآت المشيدة على تراب الوطن، وتشكل جزءاً مهماً من مقدرات الشعب الليبي، ورافداً رئيس من روافد اقتصاده.

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن استنكارها لهذه الادعاءات الباطلة والأخبار المضللة، ودعت المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها وتبعياتها في الداخل والخارج إلى تحري الدقة والتزام المصداقية واتباع معايير المهنية الصحفية، والتحقق من صحة المعلومات قبل نشر أخبارها وموادها الإعلامية، كي لا تقع في شبهة تضليل الرأي العام وإثارة القلاقل.