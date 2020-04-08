الوطنية للنفط.. توفير ثالث شحنة معدات طبية للمساعدة في مجابهة فيروس كورونا

ضمت الشحنة أقنعة وملابس واقية، وأجهزة قياس حرارة، ومواد تعقيم

قامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بتوريد جملة من المعدات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع وباء كورونا، وذلك بالتنسيق مع شركة أو أم في النمساوية.

وتشمل هذه المعدات، التي تم استلامها أمس الثلاثاء، أقنعة وملابس واقية، وأجهزة قياس حرارة، ومواد تعقيم وغيرها من المواد الطبية.

وستقوم إدارة التنمية المستدامة بتوزيعها على البلديات المختلفة كل حسب احتياجاته.

وقد صرّح مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط السيد مختار عبد الدائم في هذا الخصوص قائلا: “سنقوم بإيصال هذه الأجهزة والملابس الواقية والمواد الطبية الجديدة إلى المناطق الأكثر حاجة إليها، وذلك من أجل دعم قطاع الصحة وتعزيز قدرته على التعامل مع هذا الفيروس. وقد قمنا باختيار هذه المعدّات بناء على النصائح والتوصيات التي قدمها لنا عدد من الخبراء والمختصين في المجال الطبي. وسيتم إنقاذ المئات، وربما الآلاف من الأرواح الليبية من خلال هذه المبادرة. كما أننا سنستلم المزيد من المعدّات في الأيام القادمة، وأنا على تواصل مع عمداء البلديات في جميع أنحاء ليبيا لتنظيم عملية التوزيع.”

فيما أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن شكرها لجميع شركائها الدوليين لما أظهروه من دعم لليبيا في هذا الوقت العصيب.

اقترح تصحيحاً