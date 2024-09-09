الوطنية للنفط تُؤكد استمرار تزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن عمليات تزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز تتم وفق البرامج المعتادة وبشكل منتظم.

جاء ذلك في بيان للمؤسسة، رداً على الأخبار المتداولة بشأن عدم تزويد محطات الكهرباء بالكميات المطلوبة من الوقود والغاز.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة تعمل على تنفيذ كافة التزاماتها تجاه محطات الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، وذلك وفق الجداول الزمنية والخطط الموضوعة مسبقاً، والتي تراعي احتياجات الجهات المستهلكة.

كما أكدت مؤسسة النفط أنها تعمل على توفير الاحتياجات المطلوبة من الوقود والغاز وفق ما هو متاح لها من إمكانيات، مع مراعاة الظروف التشغيلية والإنتاجية.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها بتقديم الخدمات بكفاءة وشفافية، وأكدت حرصها على تلبية احتياجات البلاد بما يحقق الاستقرار في قطاع الطاقة.