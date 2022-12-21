الوطنية للنفط تُصدر بياناً حول المفاوضات مع «إيني» الإيطالية

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا صحفيا، اليوم الأربعاء، أوضحت فيه تفاصيل مفاوضاتها مع شركة “إيني” الإيطالية لتعديل الاتفاقية بين الطرفين بخصوص استثمار التركيبيْن البحرييْن “أ” و”هـ” في حقل بحر السلام.

وقالت المؤسسة إن النسبة التي تم التفاوض بشأنها مع الشركة الإيطالية ليست نسبة المقاسمة وإنما نسبة استرداد التكاليف الرأسمالية للمشروع والتي كانت 40% في الاتفاقية الموقعة سنة 2008 من تاريخ بدء المشروع، مؤكدة بأن فريق التفاوض المكلف من المؤسسة نجح في تخفيض هذه النسبة إلى 38%.

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على أنها تتعامل باستقلالية ومهنية وحيادية حفاظا على تدفق النفط والغاز في كامل ربوع ليبيا، بحسب نص البيان.