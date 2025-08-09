الوطنية للنفط تُطلق امتحانات القبول في معاهدها التدريبية

المؤسسة الوطنية للنفط تطلق الامتحانات التفاضلية الموحدة للقبول في معاهدها ومراكزها التدريبية

أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط، صباح اليوم السبت، الامتحانات التفاضلية الموحدة للعام الدراسي 2025-2026، في مختلف المعاهد والمراكز التدريبية التابعة لها، وذلك في إطار خطتها لاختيار نخبة من الطلبة المؤهلين للالتحاق ببرامجها التدريبية المتخصصة.

وجرت الامتحانات تحت إشراف مباشر من الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة، وبمتابعة دقيقة من الجهات التعليمية المعنية، لضمان الالتزام بالضوابط والإجراءات المعتمدة، وسط أجواء تنظيمية محكمة تُراعي مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وتُمثل هذه الامتحانات مرحلة محورية في عملية القبول، حيث تهدف المؤسسة من خلالها إلى استقطاب كفاءات وطنية شابة قادرة على مواكبة متطلبات قطاع النفط المتطور، والمساهمة في تعزيز استدامته عبر موارد بشرية مؤهلة ومُدرّبة وفق أعلى المعايير الفنية والتقنية.

وفي هذا السياق، جددت المؤسسة الوطنية للنفط تأكيدها على دعم التعليم الفني والتقني وتطويره، باعتباره ركيزة أساسية لتمكين الشباب وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، وخدمة قطاع الطاقة الليبي بما يضمن استمراريته وتقدّمه.