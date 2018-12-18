الوطنية للنفط تُعلن حالة القوة القاهرة على العمليات في حقل الشرارة

حيث كانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة على صادرات الزاوية من النفط الخام الذي يتم انتاجه في حقل الشرارة يوم الأحد 9 ديسمبر 2018.

هذا وقالت المؤسسة في بيان لها أنه لن يتم استئناف عمليات إنتاج النفط في حقل الشرارة إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة.

من جهته قال المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط: