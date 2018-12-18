ليبيا

الوطنية للنفط تُعلن حالة القوة القاهرة على العمليات في حقل الشرارة

عين ليبيا | آخر تحديث: 18 ديسمبر 2018 - 09:30
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حقل الشرارة
لن يتم استئناف عمليات إنتاج النفط في حقل الشرارة إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة. [إنترنت]
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط يوم أمس الاثنين حالة القوة القاهرة على العمليات في حقل الشرارة النفطي.

حيث كانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة على صادرات الزاوية من النفط الخام الذي يتم انتاجه في حقل الشرارة يوم الأحد 9 ديسمبر 2018.

هذا وقالت المؤسسة في بيان لها أنه لن يتم استئناف عمليات إنتاج النفط في حقل الشرارة إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة.

من جهته قال المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط:

“لقد تم وقف الإنتاج في حقل الشرارة قسراً من قبل مجموعة مسلحة هي الكتيبة 30 وسرية الإسناد المدنية التابعة لها الذين يزعمون قيامهم بتوفير الأمن في الحقل، في حين أنهم قاموا بتهديد موظفي المؤسسة باستعمال العنف” .

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