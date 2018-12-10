الوطنية للنفط تُعلن حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي

حيث جاء في بيان للمؤسسة أنها تضع سلامة عامليها على رأس أولوياتها وانها شرعت في مراجعة الإجراءات اللازمة لإجلائهم، وذلك لوجود خطر يهدّد سلامتهم نتيجة للإغلاق القسري للحقل من قبل ميليشيات تتدعي انتماءها لحرس المنشآت النفطية.

كما طالبت المؤسسة الوطنية للنفط المجموعات المسيطرة بإخلاء الحقل النفطي على الفور دون قيد أو شرط مؤكدةً أنها لن تشارك في أي مفاوضات مع تلك الميليشيات وهي غير مستعدة لتقديم أي تنازلات، خاصة بعد استخدام العنف وإهانة العمال وسرقة هواتفهم.

هذا وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها إزاء تقاعس حرس المنشآت النفطية الذي استمر في عدم تحمل مسؤولياته المتمثلة في حماية الحقول والعاملين ومقدرات الشعب الليبي، والتغطية على الجرائم التي ترتكبها هذه المجوموعان، داعيةً السلطات المعنيّة وقادة المجتمعات المحليّة إلى التدخّل بما يخدم المصلحة الوطنية وإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا الموقع. ومؤكدةً في الوقت ذاته أن تعمد بعض الأطراف استغلال المطالب المشروعة لأهالي الجنوب التي تستدعي اجراء حوار وطني بغية تحقيق مطالب شخصية لن تعود بأي فائدة على أهالي الجنوب.