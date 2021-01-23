الوطنية للنفط تُعلن عن إيرادات ديسمبر 2020

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، أن الإيراد العام لشهر ديسمبر للعام 2020م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية حيث سجل مستوى 1,115,210,431.95 دولار أمريكي يتم إيداعها بحساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي تماشيا مع الترتيبات الوقتية المعمول بها حاليا.

وأشارت المؤسسة في بيان، إلى أن هذه الإيرادات لا تتضمن الضرائب والإتاوات إضافة إلى أن هناك مدفوعات تخص مشتريات الغاز الطبيعي للسوق المحلي من شركاء شركة الواحة للنفط التي بلغت قيمتها 13.6 مليون دولار أمريكي.

وفي هذا الصدد، علق رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله قائلا: “لقد كافحت المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها وعامليها في مختلف مناطق عملياتها طيلة الأشهر الماضية لتحقيق هذا الدخل من خلال زيادة معدلات الإنتاج في أوقات قياسية، إلا أنها تنبه إلى أن صادرات شهر يناير ستنخفض لأسباب تخفيض إنتاج شركة الواحة بمعدل 200 ألف برميل يوميا وذلك لحين انتهاء أعمال الصيانة، هذا وتسعى فرق الصيانة إلى تقليص المدة المتوقعة للحدود الدنيا، وهذا كله بسبب غياب الميزانيات المتعلقة بصيانة أصول المؤسسة الأمر الذي ينعكس سلبا على إيرادات شهر يناير الجاري”.

وأضاف صنع الله: “بالرغم من التخبط والبيروقراطية من بعض دوائر اتخاذ القرار في الدولة في شأن تسييل الميزانيات الملحة التي لازالت عالقة حتى الآن، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط ستتعامل مع التحديات انطلاقا من شعورها بالمسئوولية تجاه المواطن البسيط وتحث مؤسسات الدولة الأخرى على التحلي بروح المسؤولية وتنفيذ التدابير الحكيمة خدمة للوطن”.

هذا ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها ستستمر في الإعلان عن عائدات النفط بكلّ شفافية، وذلك تماشياً مع مبادئها بالإفصاح والشفافية الذي لطالما دأبت في انتهاجه منذ يناير 2018 وواصلت العمل به إلى يومنا هذا، بحسب البيان.