الوطنية للنفط تُعلن عن إيرادات شهر أبريل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط، أن صافي إيرادات شهر أبريل للعام 2021م، من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية، حيث سجل مستوى 1,246,925,644.12 دولار امريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت إلى 53,973,431.64 دولار امريكي.

وأفادت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء، بأنه حققت إيراد من البتروكيمياويات بلغ 2,616,168.58 دولار أمريكي و6,221,424.18 يورو، مما يعني أن إجمالي الإيراد من المبيعات النفطية قد وصلت إلى 1,303,515,244.34 دولار امريكي، و 6,221,424.18 يورو.

وعلق رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في هذا الصدد قائلاً، إن المؤسسة الوطنية للنفط تُعول على تشغيل مصنع البولي ايثيلين في القادم من الأسابيع، الأمر الذي يضيف قيمة فعلية حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال مساهمة في توفير المادة الخام لصناعات التحويلية التي يتم استيرادها من الخارج حاليا، ويساهم في زيادة الإيرادات من مبيعات البولي ايثيلين والتي يتم تسعيرها بالأسعار العالمية، وفق قوله.

وأشارت مؤسسة النفط إلى شحنات النفط الخام المحولة إلى محطة أوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء والتي قدرت قيمتها في شهر أبريل بنحو 19,898,933.18 دولار أمريكي.

ويتم أيضاً تزويد شركة “مليته” بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقه الكهربائية قيمتها 1,276,933.50 دولار أمريكي وتم تحمليها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقا.