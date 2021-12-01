الوطنية للنفط تُعلن عن إيرادات شهر أكتوبر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط، أن صافي إيرادات شهر أكتوبر للعام 2021م، بلغ 1,907,660,046.91 دولار أمريكي من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الأربعاء، فقد وصلت إيرادات النفط الخام مستوى 1,853,176,198.98دولار أمريكي، في حين وصلت إيرادات الغاز والمكثفات الى 34,318,773.80 دولار أمريكي، في حين حققت المؤسسة الوطنية للنفط صافي إيرادات في المنتجات النفطية مستوى 18,186,629.55 دولار أمريكي، ووصلت عوائد البتروكيماويات إلى 1,978,444.58 دولار أمريكي، ووصلت الإيرادات المحققة باليورو مستوى 3,935,191.04 يورو.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن إيرادات شهر أكتوبر لا تتضمن الإتاوات والضرائب ولم تتلق المؤسسة الوطنية للنفط توجيهات من مجلس الوزراء بشأنها رغم عديد المراسلات، فضلاً عن أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، وسجلت قيمتها في شهر سبتمبر بــ19,343,774.18 دولار أمريكي.

كما تم تزويد شركة مليته بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقة الكهربائية قيمتها 3,658,646.82 دولار أمريكي وتم تحمليها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقا.