الوطنية للنفط تُعلن عن إيرادات شهر مايو

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط أن صافي ايرادات شهر مايو للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، وصل إلى مستويات قياسية مدفوعاً بطلب قوي وزيادة في الأسعار العالمية، حيث سجل مستوى 1,322,362,503.68 دولار أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت إلى 53,055,556.55 دولار امريكي.

كما حققت المؤسسة الوطنية للنفط إيراد من المنتجات النفطية 13,925,159.15 دولار أمريكي، وعوائد البتروكيماويات 584,405.61 دولار أمريكي إضافةً إلى 5,824,254.83 يورو.

وأوضحت مؤسسة النفط في بيان لها، أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الامريكي قد وصل إلى 1,389,927,624.99 دولار أمريكي، و5,824,254.83 يورو.

وفي هذا الصدد علق رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قائلاً : “يجب المحافظة على استقرار معدلات الإنتاج وزيادتها… نحن متفائلون بالاتجاه العام لأسعار النفط ونتوقع تحقيق فائضاً في الإيرادات مع نهاية العام الجاري، كما نعلن أيضاً عن مباشرة شركة رأس لانوف بدء إجراءات تصريف الإنتاج من البولي ايثيلين في السوق المحلي، الأمر الذي يترتب عليه المساهمة في تخفيف أعباء استيراد هذه المواد بالعملة الصعبة، علماً بأن مادة البولي متاحة بأسهل الإجراءات للقطاع الخاص المتخصص في الصناعات البلاستيكية”.

وأشار بيان المؤسسة إلى أن إيرادات مايو لا تتضمن الاتاوات والضرائب كما أن هناك 194,736,598.07 مليون دولار من إيرادات شهر مايو سيتم إظهارها في تحصيلات شهر يونيو نتيجة أن تاريخ استحقاقها تزامن مع عطلة في بداية شهر يونيو، الأمر الذي يستوجب توثيقها في تاريخ تحصيلها.

ونوهت مؤسسة النفط إلى أن مصفاة الزاوية قد عاودت التشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية للوحدتين وبطاقة تكريرية يومية تتجاوز الــ100 ألف برميل يومي، مما يخفف العبىء على استيراد المحروقات فضلاً عن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، والتي قُدِرت قيمتها في شهر مايو بـــ18,676,528.13 دولار أمريكي، وتم أيضاً تزويد شركة مليته بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقه الكهربائية قيمتها 2,630,442.23 دولار أمريكي وتم تحمليها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقا.