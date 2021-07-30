الوطنية للنفط تُعلن عن إيرادات شهر يونيو

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط، أن صافي إيرادات شهر يونيو للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية مدفوعاً بطلب قوي وزيادة في الإنتاج والأسعار العالمية، حيث سجل مستوى 2,069,856,297.84 دولار أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت إلى 66,246,667.01 دولار أمريكي.

وأفادت المؤسسة في بيان لها، بتحقيق عوائد من البتروكيماويات 2,656,042.10 دولار أمريكي إضافةً إلى 3,251,283.50 يورو.

ونوهت إلى أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الأمريكي قد وصل إلى 2,138,759,006.95 دولار أمريكي، و3,251,283.50 يورو، في حين تم توجيه المتاح من المنتجات النفطية المكررة محليًا للسوق المحلي بالكامل.

وفي هذا الصدد، علق رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قائلاً: “نجدد التأكيد على أن النفط هو محور العملية التنموية في البلاد ويمثل أولوية قصوى لاستقرار ليبيا”.

وأضاف: “بعون من الله ودعم الحكومة قادرون على المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادتها”، وفي سياق متصل أكد صنع الله بالقول: “سنواصل العمل مع الحكومة لضمان إيرادات منتظمة للخزانة العامة ولن نألو جهدًا في مساعينا لصيانة البنية التحتية ونعول على دعم وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التخطيط في توفير الميزانيات اللازمة لتنفيذ خططنا الطموحة”.

هذا وذكرت مؤسسة النفط أن إيرادات شهر يونيو لا تتضمن الإتاوات والضرائب كما أن هناك 194,736,598.07 مليون دولار من إيرادات شهر مايو تم إظهارها في تحصيلات شهر يونيو نتيجة أن تاريخ استحقاقها تزامن مع عطلة في بداية شهر يونيو، الأمر الذي يستوجب توثيقها في تاريخ تحصيلها.

ولفتت المؤسسة إلى أن مصفاة الزاوية بالرغم من التوقفات الطارئة إلا أنها وبتكاثف الجهود بين شركة الزاوية لتكرير النفط والشركة العامة للكهرباء استمرت في تشغيل وحدات التكرير بالطاقة التكريرية المتاحة للوحدتين تجاوزت الــ100 ألف برميل يومي، مما خفف العبء على استيراد المحروقات بالرغم من بعض التوقفات الطارئة نتيجة اختلالات في الكهرباء فضلاً عن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، والتي قُدِرت قيمتها في شهر يونيو بـ24,437,070.10 دولار أمريكي، كما تم تزويد شركة مليته بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقة الكهربائية قيمتها 3,035,572.39 دولار أمريكي وتم تحمليها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقا.