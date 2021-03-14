الوطنية للنفط تُعلن عن إيرادات فبراير 2021

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط، اليوم الأحد، إن الإيراد العام من مبيعات النفط الخام ومشتقاته في شهر فبراير للعام 2021 قد سجلت مستوى 1,235,710,353.98 دولار أمريكي، تم إيداعها بحساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي بطرابلس تماشيا مع الترتيبات الوقتية المعمول بها والتي انتهت بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي نالت الثقة مؤخرا.

وفي هذا الصدد علق رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله قائلا: “يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، أن أتقدّم بالتهنئة إلى الشعب الليبي الكريم بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب الليبي، وأسأل الله أن تكون بداية لمرحلة جديدة تحقق أمال وتطلعات الأمة الليبية”.

وأضاف صنع الله: “لقد تشرّفت اليوم بلقاء معالي رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد محمد الدبيّبة بمقرّها في العاصمة طرابلس، وقد كان حديثه واضحا وصريحا في دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة الإنتاج وتحقيق إيرادات أكبر لدعم الاقتصاد الوطني”.

وتابع: “تتطلع المؤسسة الوطنية للنفط للعمل مع وزارة النفط والغاز وتوسيع إمكانات الموارد النفطية الليبية”.

وأردف صنع الله: “إن الدور السيادي المتمثل في ترأس وزير النفط والغاز المهندس محمد إمحمد عون وفد دولة ليبيا لدى منظمة أوبك في الاجتماعات الوزارية وفي المحافل الدولية الأخرى أمر هام وحيوي، يجب أن تكون دولة ليبيا في مصاف الدول الرائدة في الصناعة النفطية”.

هذا وأعطى رئيس الحكومة تعليمات لمباشرة بناء مخزون من الوقود السائل في محطات الكهرباء وتحلية مياه الشرب ومحطات توزيع الوقود في كافة مستودعات المؤسسة الوطنية للنفط بمختلف مناطق البلاد، وذلك استعداداً لتلبية الاستهلاك المتزايد في شهر رمضان المبارك ورفع المعاناة عن كافة المواطنين في كل أنحاء البلاد”.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإجمالي التراكمي للإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة وحتى تاريخ 10 مارس 2021 م قد بلغ 7,767,439,801.73 دولار أمريكي متضمنة حقوق الشركاء وحقوق المؤسسة ولا تشتمل الإتاوات والضرائب.

وتعلن المؤسسة الوطنية للنقط انها ستستمر في الاعلان عن كل درهم من العائدات المالية، وذلك تماشياً مع مبدأ الافصاح والشفافية الذي انتهجته منذ يناير 2018 وحتى يومنا هذا، بحسب بيان المؤسسة.