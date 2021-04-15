الوطنية للنفط تُعلن عن إيرادات مارس 2021

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط، اليوم الخميس، أن الإيراد العام عن شهر مارس للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية حيث سجل مستوى 2,052,178,786.17 دولار أمريكي.

وبحسب بيان المؤسسة، فإن هذه الزيادة تُعزى نتيجة أن إيرادات شهر فبراير تعكس 28 يوما في التقويم في حين أن تحصيل قيمة الشحنات المصدرة يتم تحصيلها خلال ثلاثون يوما مما أعطى زيادة في إيرادات شهر مارس مقارنه بالمحقق في شهر فبراير الماضي.

هذا وقد تم تحويل ما قيمته 2,000,000,000.00 دولار أمريكي إلى حساب السيادي منهم 1,498,632,437.86 دولار من إيرادات شهر مارس وذلك بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وفي هذا الصدد علق السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله قائلا: “تستمر المؤسسة الوطنية للنفط بتسوية جزء من هذه الإيرادات مع الالتزامات المالية عند استحقاقها وذلك عن محروقات الربع الأول من العام2021 والتي جاءت نتيجة عدم الوصول الى اتفاق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة مما عطل تسييل مخصصات المحروقات .”

وأضاف صنع الله: “لقد تعاملت المؤسسة الوطنية للنفط مع التحديات بترتيبات خاصة بمعرفة السلطة التنفيذية في ذلك الحين وكذلك مكتب النائب العام وأيضا إحاطة كاملة بالموقف تم تقديمه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية”، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الإدارة في 14 مارس 2021، و هذا كله انطلاقاً من شعور المؤسسة بالمسؤولية الوطنية اتجاه المواطن وفي إطار تنفيذ التدابير الحكيمة المعمول بها خدمة للوطن والمواطن في كل مناطق ليبيا وللحيلولة دون انهيار المرافق الحيوية في البلاد، بحسب البيان.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها قامت بتحويل ما قيمته 5,883,719,900.87 دولار أمريكي إلى حساب الخزانة لدى مصرف ليبيا المركزي، والمتبقي من حقوق الخزانة العامة حتى تاريخه حوالي 1,074,911,840.00 دولار أمريكي، في حين تُشكل ما قيمته 79,264,419.94 دولار أمريكي حقوق المؤسسة، والخاضع للتسويات مع الشركاء 2,334,149,253.86 دولار أمريكي.

ونبهت المؤسسة إلى أهمية معالجة السحب على المكشوف لدى المصرف الليبي الخارجي بسبب الديون التي تم دحرجتها منذ أعوام ويعود لاعتماد ميزانيات مخفضة بخلاف مقترحات المؤسسة الوطنية للنفط.