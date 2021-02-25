الوطنية للنفط تُعلن عن إيرادات يناير 2021

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط، اليوم الخميس، أن الإيراد العام لشهر يناير للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية، حيث سجل مستوى 1,409,093,619.13 دولار أمريكي تم إيداعها بحساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي تماشياً مع الترتيبات الوقتية المعمول بها حاليا.

وفي هذا الصدد علق رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله قائلا: “لقد كافحت المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها وعامليها في مختلف مناطق عملياتها طيلة الأشهر الماضية لتحقيق هذا الدخل من خلال زيادة معدلات الإنتاج في أوقات قياسية”.

ونبهت المؤسسة الوطنية للنفـط إلى عدم استلامها لمخصصات المحروقات لشهري يناير وفبراير للعام 2021 على التوالي ولازالت المؤسسة تُمول عمليات تشغيل المرافق الحيوية للبلاد بترتيبات خاصة مع البنوك وتحتفظ بحقها كاملاً في محاسبة الجهات الرسمية التي أخلت بواجباتها والتزاماتها، بحسب بيان المؤسسة.

وأشار التمؤؤسة إلى أنها ستقوم بإحاطة مكتب النائب العام بالخلفيات كاملة للوقوف على البواعث والدوافع وراء إيطالها إلى مرحلة الاتجاه لانهيار المرافق الحيوية في البلاد وتجاوز القانون في هذه الظروف الطارئة باعتبار هذه التصرفات غير المسؤولة قد تُشكل جرائم جنائية بسبب أضرارها باستقرار المرافق الحيوية من أمن قومي (محطات الكهرباء، محطات تحلية المياه، المصانع الإستراتيجية، ومحطات توزيع الوقود)، وفي ظل تفشي جائحة كورونا في مناطق ليبيا.

وأضاف صنع الله قائلا: “بالرغم من التخبط والبيروقراطية من بعض دوائر اتخاذ القرار في الدولة في شأن تسييل الميزانيات الضرورية والملحة التي لازالت عالقة حتى الآن، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط تتعامل مع التحديات انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية الوطنية تجاه المواطن البسيط،. وتحث الجهات الرسمية الاخرى على التحلي بروح المسؤولية وتنفيذ التدابير الحكيمة خدمةً للوطن والحيلولة دون انهيار المرافق الحيوية في ظل تفشي جائحة كورونا”.