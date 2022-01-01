الوطنية للنفط تُعلن فقدان 200 ألف برميل يومياً

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، بأنه تقرر اعتبارا من منتصف ليلة يوم الأحد، المباشرة بعمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح -الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة.

هذا وقد أكدت شركة الواحة للنفط أنها انتهت من جميع تجهيزات الفنية للبدء بتخفيض الإنتاج حتى يوم الاثنين، والمباشرة بعمليات معالجة وقص الأنبوب الهالك اعتبار من يوم الثلاثاء 04 يناير 2022م، وذلك لمدة أسبوع مما يعني بالأرقام فقدان 200 ألف برميل يوميا وخسارة فرصه بيعية تتجاوز 107 مليون دولار أمريكي.

ونوهت مؤسسة النفط في بيان، اليوم السبت، بأنه وبالرغم من هذا كله فإن المؤسسة والشركات التابعة لها حريصون للتقليل من فترة الصيانة والعمل بطريقة النمط السريس والعمل بشكل دوري ومتواصل لمعاودة الإنتاج.

وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة أكد في مناسبات عديدة، أن “البنية التحتية في قطاع النفط قد أضحت في وضع لا يمكن معه الاستمرار في التشغيل المنتظم لكثرة التسربات وتهالك التسهيلات السطحية وذلك بسبب تبعات الإغلاقات غير القانونية في الأعوام الماضية فضلاً عن غياب الميزانيات المخصصة للقطاع والمعتمدة والتي من شأنها ضمان المحافظة على سلامة أصول قطاع النفط الوطني علاوة على ذلك فإن مدخولات الخزانة العامة ستتأثر بشكل سلبي وهذا كله نتيجة تعثر جهات اتخاذ القرار في تسييل الميزانيات المعتمدة للعام الثاني على التوالي”، بحسب مؤسسة النفط.