الوطنية للنفط تُناقش سُبل تطوير التعاون مع الليبية للاستثمار

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط، سٌبل تطوير التعاون مع المؤسسة الليبية للاستثمار.

جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، مع الدكتور علي حسن محمود رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، بحضور بعض من المستشارين والقانونيين والمختصين بالإدارات ذات العلاقة لدى الطرفين.

وأفادت مؤسسة النفط في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط من خلال التنسيق والتعاون مع المؤسسة الليبية للاستثمار لتطوير ودعم سبل التعاون المشترك مع شركائها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع، أبرزها تطوير وتوطيد سبل التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها الاستراتيجيين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في ليبيا في ظل سعي المؤسسة الدؤوب لزيادة معدلات الإنتاج، دعما للاقتصاد الوطني.