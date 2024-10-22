الوطنية للنفط تُناقش مشاريع تعزيز استرداد النفط الليبي

عقد الفريق المختص بتطوير الأعمال بالمؤسسة الوطنية للنفط اجتماعاً بمقر المؤسسة في طرابلس، مع مسؤولي شركة “بريتيش بتروليوم” البريطانية، حيث تم بحث رغبة الشركة في توسيع استثماراتها في ليبيا، خاصة في مجالي الاستكشاف والتطوير، مع التركيز على مشاريع زيادة الاسترداد الإضافي.

وشارك في الاجتماع كل من رئيس الفريق ومستشار مجلس إدارة المؤسسة، ومدير شركة “بريتيش بتروليوم”، إلى جانب عدد من المديرين والمختصين من الجانبين.

وبحسب ما نقلت الصحفة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك، فقد أكد ممثلو “بريتيش بتروليوم” خلال الاجتماع أن ليبيا تعد من الدول المستهدفة للاستثمار في مجال الاستكشاف وتطوير الحقول، بما يسهم في زيادة الإنتاج.

يُشار إلى أن الشركة لديها اتفاقيات استكشاف ومقاسمة في 3 قطع استكشافية واحدة في حوض سرت، واثنتان في حوض غدامس، بالشراكة مع شركة “إيني” ومؤسسة الاستثمار الليبية، كما تستعد الشركة لحفر أول بئر استكشافية في القطعة (ب) بحوض غدامس.