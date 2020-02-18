الوطنية للنفط: خسائر إيقاف الإنتاج تجاوزت مليار و616 مليون دولار

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بتراجع إنتاج النفط إلى 135,745 برميل في اليوم بحلول يوم الاثنين17فبراير الجاري، نتيجة للاقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب.

وأوضحت المؤسسة في نشرة حول تبعات إقفال إنتاج النفط، الاثنين، أن الخسائر تجاوزت مبلغ مليار دولار أمريكي لتصل إلى 1,616,886,132 دولار أمريكي.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعواتها إلى انهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فوراً من أجل ليبيا وشعبها، بحسب المؤسسة.

وفي 18 ديسمبر الماضي، توقف عمل محطات ضخ وتصدير النفط الرئيسية في “الهلال النفطي” الواقع تحت سيطرة القوات التابعة لحفتر.

واضطرت المؤسسة الوطنية للنفط، إعلان حالة “القوة القاهرة” وأشارت إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وفي اليوم التالي، تم وقف العمل وإغلاق أكبر حقلين للنفط هما “الشرارة” و”الفيل” اللذين يبلغ إنتاجهما اليوم حوالي 400 ألف برميل وبع ذلك توقف عمل كل صناعة النفط في ليبيا عمليا.

نشرة حول تبعات إقفال انتاج النفط –17 فبراير 2020 تحذر المؤسسة الوطنية للنفط من حملات التضليل الإعلامي فيما يتعلق… Gepostet von ‎المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‎ am Montag, 17. Februar 2020

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